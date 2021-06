Roma Primavera, Bouah consegue la maturità – FOTO

Il terzino giallorosso in prestito al Cosenza pubblica su Instagram una foto e celebrazione dell'esame appena sostenuto. Per lui futuro a Roma da valutare

Devid Bouah consegue la maturità. Il terzino destro della Primavera, da ottobre in prestito in serie B al Cosenza, ha pubblicato su Instagram una storia che lo ritrae fuori dall'istituto in cui ha sostenuto gli esami finali. Le mani alzate, una camicia bianca, e la didascalia "Maturo!!", seguita dall'emoticon dei libri. Bouah rientrerà a Trigoria il 30 giugno, al termine del contratto con il club calabrese, con il quale ha collezionato 11 presenze in stagione. A fine maggio era stato inserito tra i convocati della Nazionale Under 20, anche se il giocatore non è riuscito ancora a trovare l'esordio in maglia azzurra. Il suo futuro sarà da valutare: Bouah potrebbe essere girato ancora in prestito, oppure compiere il salto in prima squadra, come riserva di Rick Karsdorp.