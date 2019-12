Roma Primavera, Alberto De Rossi: “Vogliamo migliorare la classifica ma con la Juve sarà difficile”

La Roma Primavera domani affronta la Juventus e alla vigilia del match arrivano le parole di Alberto De Rossi alla tv del club:

“E’ un’avversaria molto forte e molto quotata nel nostro campionato che, dopo un inizio difficile, si sta riprendendo le posizioni che occupa abitualmente. È una squadra molto forte con giocatori molto tecnici che possono risolvere la partita in qualsiasi momento. E’ chiaro che prima dobbiamo passare per l’analisi della partita di Empoli dove abbiamo fatto bene per larghi tratti ma siamo ancora una volta usciti sconfitti. Qualcosa non funziona e dobbiamo, secondo me, coinvolgere tutti gli effettivi in campo. Così sono sicuro che i risultati arriveranno. La prossima è una partita decisiva per le prime posizioni. Vogliamo rimanere in alto e, se possibile, migliorare la classifica. Incontriamo due squadre di alta classifica e cercheremo di migliorarla, non sarà facile perché sono tutte e due forti: il Cagliari, che tutti dicono sia una sorpresa ma è la conferma del campionato dello scorso anno, e la Juve di cui abbiamo appena parlato. Tra queste due importanti partite c’è la quella di Coppa Italia che è fondamentale per la stagione perché è un dentro e fuori e se stai dentro ti approcci a una manifestazione per noi molto importante”.