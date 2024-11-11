Tempo di riflessioni in casa Roma dopo la sconfitta maturata col Bologna e l'esonero di Ivan Juric. Ora il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo allenatore, come riportato all'interno del comunicato ieri pomeriggio, la scelta verrà comunicata nei prossimi giorni. Intanto, stando a quanto raccolto da Il Romanista, nella Capitale è in programma nelle prossime ore un incontro tra l'agente Giuseppe Riso (procuratore, tra gli altri, anche di Ivan Juric) e la presidenza giallorossa per discutere dell’uscita del tecnico croato e di diverse situazioni. Riso, inoltre, è il procuratore di Mancini, Cristante e Baldanzi.