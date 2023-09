Roma, presentazione Lukaku: ecco parte della coreografia di domani all’Olimpico

Come preannunciato dal sito ufficiale della Roma, domani sera prima del match contro il Milan ci sarà la presentazione ufficiale di Romelu Lukaku. Il poco tempo a disposizione non ha consentito l'organizzazione di un evento come quello dello scorso anno per Dybala, ma l'invito del club ai tifosi è quello di riempire in anticipo l' Olimpico per accogliere il nuovo attaccante. Stanno diventando virali alcune immagini in anteprima di parte della coreografia che domani accoglierà Big Rom in mezzo ad uno stadio sold-out. Posizionato tra la curva sud e la tribuna Monte Mario, davanti alla galleria da dove i giocatori fanno ingresso sul terreno di gioco, ci sarà un maxi schermo colorato dal numero scelto da Lukaku oltre che una sua foto con la maglia giallorossa. Il desiderio della Roma è chiaro: tutti i tifosi dovranno unirsi in cori e applausi per festeggiare l'arrivo del belga.