Roma, presentato il ricorso contro la squalifica di Mourinho

L'allenatore giallorosso è stato espulso contro la Cremonese in seguito alla discussione con il quarto uomo Serra

Nel pomeriggio la Roma ha presentato il ricorso contro la squalifica di due giornate a José Mourinho. Durante il match contro la Cremonese, il tecnico è stato espulso per una discussione con il quarto uomo Marco Serra. La squalifica è pesante e sarà scontata nelle gare contro Juventus e Sassuolo, salvo riduzione della pena. I giallorossi puntano a cancellare entrambe le giornate. Al momento non è previsto che si presenti né il tecnico né un dirigente, nelle prossime ore lo scenario potrebbe cambiare in base alle richieste della giustizia sportiva.