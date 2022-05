Roma, presentata la nuova maglia con Zaniolo ed Abraham. Debutto col Venezia

Il club giallorosso ha svelato ufficialmente la nuova divisa per la stagione 2022/23 che esordirà sabato contro il Venezia. Contro il Feyenoord, per scaramanzia, potrebbe restare quella attuale

Eccola finalmente. Dopo giorni di anticipazioni, più o meno corrette, la Roma ha ufficialmente presentato la maglia per la stagione 2022/23. Un look semplice ed elegante con due tonalità di rosso divise al centro. La novità più grande riguarda il logo "ASR" ripetuto più volte su tutta la trama della nuova divisa giallorossa. I dettagli, così come il logo dello sponsor tecnico e quello di Digital Bits, saranno di colore giallo con un bottone a chiudere le estremità di un colletto stile "coreana". Altra novità rispetto alla scorsa stagione. Nelle foto di presentazione della maglia presenti, oltre al capitano Pellegrini e a Roger Ibanez, anche Tammy Abraham e Nicolò Zaniolo, dettaglio che per gli amanti del mercato ha fatto spesso la differenza. La nuova maglia sarà indossata già sabato contro il Venezia. Lorenzo Pellegrini ha commentato la divisa e il suo legame con la città: "Ogni dettaglio di questa maglia racconta il legame indissolubile della nostra squadra con la città di Roma. Ecco perché sarà ancora più emozionante indossarla in campo". Contro il Venezia sì, contro il Feyenoord ancora non si sa anche perché da una parte c’è il marketing dall’altra la scaramanzia. Si deciderà solo nei prossimi giorni.