I giallorossi esordiranno nella competizione il 26 settembre alle ore 21 all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao
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La Roma ha reso noti tramite i giocatori presenti all'interno della lista Uefa per la prossima Europa League. I giallorossi inizieranno la loro avventura nella competizione tra le mura amiche dello Stadio Olimpico contro l’Athletic Bilbao, per poi affrontare in successione Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte. Come previsto, nella lista figurano i nuovi acquisti Mats Hummels e Mario Hermoso. Invece risulta escluso il neo acquisto Dahl
Ecco l’elenco completo dei giocatori inseriti in lista:Lista Uefa A12 Abdulhamid Saud
35 Baldanzi Tommaso
19 Celik Mehmet Zeki
4 Cristante Bryan
11 Dovbyk Artem
21 Dybala Paulo Exequiel
92 El Shaarawy Stephan
3 Esmoris Tasende Jose Angelino
22 Hermoso Canseco Mario
15 Hummels Mats
17 Kone Kouadio Emmanuel Boris
28 Le Fee Enzo
23 Mancini Gianluca
5 Ndicka Evan Obite
16 Paredes Leandro
7 Pellegrini Lorenzo
98 Ryan Mathew
56 Saelemaekers Alexis Jesse
66 Sangare Traore Aboubacar
14 Shomurodov Eldor
18 Soule Malvano Matias
99 Svilar Mile
59 Zalewski Nicola
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