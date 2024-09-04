La Roma ha reso noti tramite i giocatori presenti all'interno della lista Uefa per la prossima Europa League. I giallorossi inizieranno la loro avventura nella competizione tra le mura amiche dello Stadio Olimpico contro l’Athletic Bilbao, per poi affrontare in successione Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte. Come previsto, nella lista figurano i nuovi acquisti Mats Hummels e Mario Hermoso. Invece risulta escluso il neo acquisto Dahl

Ecco l’elenco completo dei giocatori inseriti in lista:Lista Uefa A12 Abdulhamid Saud

35 Baldanzi Tommaso

19 Celik Mehmet Zeki

4 Cristante Bryan

11 Dovbyk Artem

21 Dybala Paulo Exequiel

92 El Shaarawy Stephan

3 Esmoris Tasende Jose Angelino

22 Hermoso Canseco Mario

15 Hummels Mats

17 Kone Kouadio Emmanuel Boris

28 Le Fee Enzo

23 Mancini Gianluca

5 Ndicka Evan Obite

16 Paredes Leandro

7 Pellegrini Lorenzo

98 Ryan Mathew

56 Saelemaekers Alexis Jesse

66 Sangare Traore Aboubacar

14 Shomurodov Eldor

18 Soule Malvano Matias

99 Svilar Mile

59 Zalewski Nicola