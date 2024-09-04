I giallorossi esordiranno nella competizione il 26 settembre alle ore 21 all'Olimpico contro l'Athletic Bilbao

Redazione
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La Roma ha reso noti tramite  i giocatori presenti all'interno della lista Uefa per la prossima Europa League. I giallorossi inizieranno la loro avventura nella competizione tra le mura amiche dello Stadio Olimpico contro l’Athletic Bilbao, per poi affrontare in successione Elfsborg, Dinamo Kiev, Union Saint-Gilloise, Tottenham, Braga, AZ Alkmaar e Eintracht Francoforte. Come previsto, nella lista figurano i nuovi acquisti Mats Hummels e Mario Hermoso. Invece risulta escluso il neo acquisto Dahl

europa league UEFA Champions League and UEFA Europa League 1st and 2nd Qualifying Rounds Draw

Ecco l’elenco completo dei giocatori inseriti in lista:Lista Uefa A12 Abdulhamid Saud
35 Baldanzi Tommaso
19 Celik Mehmet Zeki
4 Cristante Bryan
11 Dovbyk Artem
21 Dybala Paulo Exequiel
92 El Shaarawy Stephan
3 Esmoris Tasende Jose Angelino
22 Hermoso Canseco Mario
15 Hummels Mats
17 Kone Kouadio Emmanuel Boris
28 Le Fee Enzo
23 Mancini Gianluca
5 Ndicka Evan Obite
16 Paredes Leandro
7 Pellegrini Lorenzo
98 Ryan Mathew
56 Saelemaekers Alexis Jesse
66 Sangare Traore Aboubacar
14 Shomurodov Eldor
18 Soule Malvano Matias
99 Svilar Mile
59 Zalewski Nicola

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