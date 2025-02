Roma, presentata la lista UEFA: entrano Rensch, Gollini e Nelsson. Out Salah e Gourna

Dopo una Group Phase conclusa in 15esima posizione, la Roma dovrà affrontare il Porto nei Playoff di Europa League tra il 13 e il 20 febbraio. In caso di qualificazione, ad attendere i giallorossi ci sarà una tra Lazio e Athletic Bilbao. Pochi istanti fa il club ha diramato la lista UEFA di Claudio Ranieri per la fase a eliminazione diretta del torneo europeo: ci sono i 3 neo arrivati Rensch, Gollini e Nelsson. Rimangono fuori Salah-Eddine e Gourna Douath, entrambi esclusi per esigenze della squadra (il secondo portiere è obbligatorio e Rensch sa giocare su entrambe le fasce). Di seguito la lista completa: