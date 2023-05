Roma, possibile accordo con l’Hull City: insieme per far crescere nuovi talenti

In casa Roma c'è aria di una nuova collaborazione: quella con l'Hull City. Secondo quanto riportato da Hull Live Sport, infatti, nel fine settima il vicepresidente della squadra, Tan Kesler, era a Roma, dove avrebbe incontrato Tiago Pinto per discutere e trattare un potenziale accordo. L'obiettivo di entrambi i club sarebbe quello di lavorare sulla crescita dei giovani talenti attraverso le rispettive accademie. Inoltre, quella della seconda divisione inglese potrebbe essere una buona piazza per far giocare i talenti del vivaio giallorosso e farli scontrare con un ambiente importante come quello della Premier League. Dall'altra parte questo "flusso" garantirebbe al club inglese forze fresche per il campionato. Negli accordi potrebbe rientrare anche un'amichevole tra le due squadre quest'estate, ma non ci sono ancora notizie certe a riguardo.