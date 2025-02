Roma-Porto, la moviola: espulso Eustaquio, ammonizione pesante per Paredes

La Roma torna in campo dopo la vittoria contro il Parma per il ritorno dei play-off di Europa League contro il Porto all'Olimpico. I giallorossi, alla luce dell'1-1 dell'andata, sono chiamati a vincere per accedere agli ottavi, dove potrebbero affrontare una tra Lazio e Athletic Bilbao. A dirigere il match è il francese Francois Letexier. Gli assistenti sono Mugnier e Rahmouni; Vernice è il IV Uomo. Al Var c'è Delajod, con Millot nel ruolo di AVar.