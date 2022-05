Roma, polveri bagnate all’Olimpico: eguagliata la stagione con meno gol in casa

I giallorossi hanno segnato appena 26 gol nelle gare casalinghe. Non succedeva dal 1946/1947

Contro il Venezia, la Roma ha terminato le gare casalinghe in stagione. Il pareggio per 1-1 nonostante le innumerevoli occasioni create, ormai sono noti il numero di tiri totali e dei pali colpiti, ha confermato la difficoltà dell'attacco giallorosso di capitalizzare queste ultime. Un problema che la squadra si è trascinata per per tutta la stagione senza trovare una soluzione stabile. Nelle 19 gare disputate all'Olimpico, infatti, Abraham e compagni hanno segnato appena 26 gol eguagliando un record negativo. Era dalla stagione 1946/47 -considerando solo i campionati disputati a 20 squadre - che non si faceva così male. In quel caso le reti segnate furono 26. Pochi gol che però hanno fruttato a Mourinho 35 punti (a fronte dei 24 conquistati in trasferta) e alla Roma il quinto posto, a meno quattro dalla zona Champions, nella classifica che considera solo le gare casalinghe.