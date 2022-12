Roma, poker dell’Inter in amichevole contro il Salisburgo

Il Salisburgo, prossimo avversario della Roma nei playoff di Europa League, questo pomeriggio ha subito una pesante sconfitta contro l'Inter in un'amichevole giocata a Malta. Gli austriaci sono usciti sconfitti per 4-0 con i gol di Carboni, Acerbi, dell'ex giallorosso Mkhitaryan e un autogol di Bernardo. Il Salisburgo affronterà la Roma il prossimo 16 febbraio in Austria mentre il ritorno all'Olimpico, già quasi sold out, è previsto per il 23.