Roma, poca Joya senza Dybala: sempre sconfitta negli scontri diretti

“Dybala è troppo importante per il nostro gioco. Lui è la luce che fa gli assist o i gol”. Queste sono le parole di Mourinho nella conferenza stampa post derby. La Roma esce sconfitta per la terza volta in stagione da uno scontro diretto. Gli unici punti (4) fatti contro le big del campionato sono arrivati con Paulo in campo. Contro la Juventus l’argentino è stato decisivo con un assist mentre a San Siro ha illuminato la scena con un gol. Con Atalanta, Napoli e Lazio i giallorossi hanno pagato l’assenza della Joya. Nessuna rete e 0 punti fatti, contro i partenopei addirittura il record negativo di zero tiri verso lo specchio della porta (non succedeva dal 2015). Lo Special One spera di averlo contro il Torino per l’ultima del 2022 ma le speranze sono ridotte all’osso.