Nessun contraccolpo psicologico, nessuna ricaduta per la Roma che dopo la rocambolesca sconfitta in Champions League contro il Real Madrid, rialza subito la testa e torna alla vittoria. All'Olimpico i giallorossi battono il Genoa 2-0 grazie alle reti, entrambe nella ripresa, di Santiago Castro ed Emanuele Lulli, entrambi al primo gol in maglia giallorossa. Un successo importante per la squadra di Gasperini, che risponde alla vittoria dell'Inter nel pomeriggio e si riporta a sole due lunghezze dalla formazione di Chivu. Ampio turnover per il tecnico giallorosso, che cambia sette uomini rispetto alla formazione iniziale schierata contro il Real Madrid. Davanti a Gollini spazio a una difesa inedita composta da Ndicka, Balerdi e Koulierakis. In mezzo al campo la coppia Pisilli-de Roon, con Lulli e Rensch a presidiare le corsie esterne. In attacco, senza Malen e Dybala, tocca a Mora e Castro affiancare Soulé.

La traversa salva Bijlow e Gollini: il primo tempo finisce 0-0

Dopo l'ovazione per El Shaarawy e soprattutto per Daniele De Rossi, la partita si apre su ritmi blandi e con un copione tattico prevedibile: la Roma gestisce il possesso nella metà campo offensiva, mentre il Genoa si chiude e prova a sfruttare le ripartenze. L'ampio turnover di Gasperini si fa sentire fin dalle prime battute.e sono proprio gli ospiti a costruire la prima occasione con. Il primo squillo della Roma arriva al 18'. Rensch mette un pallone arretrato, Castro lascia sfilare e. Poco più tardi ci prova anche Mora, ma la sua conclusione viene deviata in angolo da Marcandalli. I minuti scorrono e la partita fatica a decollare. Le occasioni scarseggiano da entrambe le parti e i giallorossi provano a rendersi pericolosi con gli inserimenti di Pisilli che, sul cross di Lulli, stacca di testa senza però riuscire a indirizzare il pallone nell'angolo giusto.Sul calcio d'angolo battuto da Pisilli, Balerdi taglia sul primo palo, anticipa tutti e trova la torsione giusta, ma. Giallorossi a un passo dal vantaggio. La squadra di Gasperini prende coraggio e poco dopo sfiora nuovamente il gol, ancora di testa e stavolta con il più piccolo di tutti: Rodrigo Mora. Il portoghese schiaccia verso la porta il cross di Soulé, ma. Sulla ribattuta si avventa Castro che, da posizione irregolare, spedisce sul fondo. Al 33esimo. Osmajic prova a sfondare approfittando di un errore di Ndicka, che riesce comunque ad allontanare il pericolo. Il pallone arriva però sui piedi di El Shaarawy che non ci pensa due volte e. Dopo un solo minuto di recupero, Abisso manda tutti negli spogliatoi. Un primo tempo senza padroni e con poche emozioni, si chiude sullo 0-0.

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Prima Castro poi Lulli: La Roma batte il Genoa e risponde all'Inter

Il tabellino

La ripresa si apre senza cambi, ma con Gasperini che manda subito tre giocatori a scaldarsi: Wesley, Pellegrini e Arena. Dopo le fatiche di Champions,. L'Olimpico lo capisce, alza il volume e si esalta per una lunghissima rincorsa di Lulli, che recupera un pallone ormai perso e conquista un calcio d'angolo.. L'argentino controlla il pallone in mezzo alla mischia, si gira in un fazzoletto e. Un gol tanto bello quanto pesante, il primo in maglia giallorossa per Castro, che rompe finalmente l'equilibrio di una partita fino a quel momento bloccata. Il Genoa prova a reagire affidandosi a Messias, che salta Koulierakis con un'azione personale ma conclude sul fondo con il mancino. Gasperini decide allora di mettere mano alla panchina: fuori Mora e Koulierakis, dentro Pellegrini ed Hermoso. De Rossi risponde inserendo Vitinha al posto di El Shaarawy, che lascia il terreno di gioco. Poco dopo gli animi si accendono nei pressi della linea laterale: dopo un contrasto con Castro, Ostigard mette le mani al collo dell'argentino, scatenando un parapiglia. Abisso interviene per riportare la calma ed estrae soltanto il cartellino giallo per il difensore rossoblù, che rischia grosso.Il 2-0 porta infatti la firma di, bravo a farsi trovare pronto sul secondo palo e. L'esterno giallorosso non trattiene l'emozione e corre subito verso la panchina, travolto dall'abbraccio dei compagni e di un Gasperini sorridente che festeggia insieme a lui. Il Genoa torna a farsi vedere all'80esimo minuto con il destro di Osmajic respinto da Gollini.: Gollini; Balerdi, Ndicka, Koulierakis (63' Hermoso); Lulli (78' Wesley), de Roon, Pisilli (88' Di Nunzio), Rensch (88' Rensch); Soulé, Mora (63' Pellegrini); Castro.: Vasquez, De Marzi, Mancini, Hermoso, Ghilardi, Di Nunzio, Molina, Wesley, Pellegrini, Arena, Camara, Paratici.: Gasperini.

GENOA (3-4-2-1): Bijlow;, Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Wiafe, Frendrup (83' Amorim), Puczka; El Shaarawy (65' Vitinha), Messias (83' Robinho Jr); Osmajic. A disposizione: Sommariva, Stolz, Sabelli, Klisys, Traore, Otoa, Lafont, Mitaj, Amorim, Baldanzi, Drameh, Robinho jr, Ellertsson, Vitinha. Allenatore: De Rossi.

Arbitro: Abisso. Assistenti: Tegoni-Miniutti. IV uomo: Collu. Var: Pairetto. AVar: Massimi.

Ammoniti: Soulé (R), Vasquez (G), Ostigard (G), Pisilli (R), Ellertson (G)

Marcatori: 50' Castro (R), 68' Lulli (R)