Roma, Pisilli e non solo: tutti i giovani sotto la lente di De Rossi

In questo precampionato, Daniele De Rossi ha dovuto dare ampio spazio ai giovani talenti della Primavera. Durante l'ultima partita contro il Kosice, infatti, diversi giovani sono scesi in campo: Feola, Nardin, Reale, Cama, Darboe, Levak, Pisilli, Graziani, Cherubini, Sangarè, Sugamele e Joao Costa . È evidente che non tutti questi ragazzi avranno la possibilità di far parte della prima squadra, soprattutto considerando il ritorno imminente dei giocatori nazionali e l'arrivo di nuovi rinforzi dal mercato estivo. Tuttavia, alcuni di loro hanno già mostrato di essere pronti per fare il salto. Uno dei nomi più promettenti è sicuramente quello di Pisilli , che ha avuto l'opportunità di esordire e segnare in Europa League sotto la guida di Mourinho e, anche De Rossi , in una delle prime conferenze stampa ne parlò benissimo. Ieri ha siglato il gol che ha permesso ai giallorossi di pareggiare, frutto di un grande inserimento e, dopo un'intera preparazione agli ordini di DDR potrebbe essere ritenuto pronto per integrarsi stabilmente nella rosa della prima squadra.

Un altro nome è sicuramente quello di Sangarè, classe 2007 per cui la Roma ha investito 1,5 milioni di euro, prelevandolo dal Levante. La sua rapidità in campo ha già attirato l'attenzione del mister, rendendolo un candidato per un posto in prima squadra sulla corsia di destra. Non vanno dimenticati Joao Costa e Cherubini, che potrebbero rappresentare una valida alternativa sugli esterni, soprattutto considerando il numero elevato di partite che la Roma dovrà affrontare. Anche Graziani è un baby che De Rossi sta tenendo d'occhio con particolare attenzione (suo ieri l'assist a Pisilli). Ha dimostrato buone capacità e potrebbe diventare una risorsa importante in futuro per la Roma. Finora non ha deluso, e il tecnico sembra essere intenzionato a dargli ulteriori possibilità di mettersi in mostra nel precampionato. Molti dovranno continuare a dimostrare di meritarsi un posto in prima squadra, competendo con i più esperti e i nuovi arrivati. De Rossi non è uno che vuole lasciare andare i giovani talenti, lo ha detto riguardo le cessioni di Calafiori e Frattesi, per cui sarà scrupoloso e attento nel valutarli.