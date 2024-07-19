A Trigoria c’è un vento di ‘Primavera’ nonostante il grande caldo che sta caratterizzando l’estate romana. La freschezza è data dai nuovi giovani in rampa di lancio. Tutti, tranne Pagano che ha alzato bandiera bianca per un problema muscolare, hanno avuto la possibilità di scendere in campo contro il Latina. Cherubini (un assist) e Joao Costa sono stati protagonisti ma Pisilli e Graziani, più di altri, hanno strappato applausi. Il primo ha giocato nel primo tempo con i ‘grandi’ trovando anche un bellissimo gol. De Rossi ha grande stima del classe 2004 e lui si è presentato al ritiro con voglia, fame e un fisico totalmente diverso rispetto alla passata stagione. La sua crescita è dovuta ad un piano di allenamenti personalizzati sviluppato dalla Roma. Il secondo si è messo in mostra nella ripresa realizzando una doppietta.

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Graziani, classe 2005, è nato a L’Aquila ed è cresciuto nel settore giovanile dell’FC Rieti. Poi nel 2013 la mezzala viene notata da un osservatore giallorosso ed è bastato un solo provino per convincere tutti. In giallorosso inizia bene, 10 sulle spalle poi diversi infortuni che frenano la sua crescita. La Roma due anni fa lo ha blindato con un contratto fino al 2025 e ha dovuto rispedire al mittente due offerte dall’Olanda di PSV Eindhoven e Az Alkmaar. Ora il club è al lavoro per il rinnovo. Ha come idolo Neymar, ma nonostante il vizio del gol non ha mai giocato in attacco. De Rossi è rimasto colpito e anche col Kosice gli darà una chance. Ad aprile insieme ad Azmoun e la Ceo Souloukou ha partecipato all’avento ‘Tieni in gioca la vita. Guida in sicurezza’ ed è stato scelto per rappresentare la Primavera.

Bove e Zalewski: i giovani con le valigie in mano

Se, Graziani e Cherubini sono il futuro della Roma, non si può dire la stessa cosa di Bove e Zalewski. I due prodotti della Primavera, ormai diventati grandi, sono in uscita. Edoardo ha saltato il match col Latina per un piccolo problema muscolare e sa di essere sul mercato. Lui vorrebbe rimanere, ha anche chiesto di cambiare numero in caso di permanenza. Offerte concrete ancora non sono arrivate: c'è la Fiorentina su di lui, mentre è tramontata sul nascere l'idea di uno scambio di cartellini col Siviglia per. Situazione simile per Zalewski. Il polacco ha anticipato il ritorno a Trigoria dopo la delusione all'Europeo. Proprio in Germania aveva parlato di un suo possibile addio: "Le cose si fanno in due. Vediamo cosa succederà". Il suo contratto è in scadenza nel 2025, la Roma non vuole perderlo a zero e vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato. Solamente due anni fa era diventato il perno della squadra di Mourinho mentre oggi è con le valigie in mano.