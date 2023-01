Roma, Pinto: “Zaniolo? Interessi individuali messi davanti a quelli collettivi”

Come spiega la permanenza di Zaniolo a Trigoria? "Tutti noi sappiamo che nel calcio ci sono due stagioni diverse: con il mercato aperto e con il mercato chiuso. Ogni tanto gli interessi personali vengono messi davanti a quelli del collettivo, e non è la prima volta che succede. Oggi è qui chi è motivato nel portare i tre punti a Roma. Magari ho sbagliato tante volte, ma dal mio primo giorno fino all'ultimo gli interessi della Roma vanno messi sempre al primo posto".

La penalizzazione alla Juventus cambia i vostri obiettivi? "Non cambia nulla. Dobbiamo fare sul serio sempre. Oggi c'è una partita che ci mette alla prova. Queste cose fuori dal campo succedono e non possiamo arrivare alla fine della stagione con dei rimpianti. Dobbiamo fare di tutto per arrivare in Champions".