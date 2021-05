Roma, Pinto: “Impressionati dal desiderio di vincere di Mourinho”

Le parole del General Manager giallorosso: "Siamo decisamente convinti che José sarà l’allenatore perfetto per il nostro progetto, sia a breve sia a lungo termine"

Come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia: José Mourinho sarà il nuovo allenatore della Roma. Salutato Fonseca con un comunicato, il club capitolino ha reso noto l'accordo triennale con lo Special One. Queste le parole di Tiago Pinto, General Manager del club: “Quando José ci ha dato la sua disponibilità, abbiamo immediatamente colto l’occasione per parlare con uno dei migliori allenatori di tutti i tempi. Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo. Possiede la conoscenza, l’esperienza e la leadership per competere a tutti i livelli. Siamo consapevoli di quanto, per poter costruire un progetto sportivo di successo, siano necessari il tempo, la pazienza e le persone giuste al posto giusto. Siamo decisamente convinti che José sarà l’allenatore perfetto per il nostro progetto, sia a breve sia a lungo termine. Tutti insieme, con la visione e l’ambizione di Dan e Ryan, costruiremo le fondamenta di una nuova Roma”.