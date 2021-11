Roma, Pinto a caccia del terzino. Da Celik a Bereszynski: tutti i nomi in lizza

Terzino destro cercasi. È di queste ultime ore il ritorno di fiamma di Celik (24), giocatore del Lille già seguito da Pinto durante l'estate, così come quello di Bereszynski (29) che sembra essere stato chiesto proprio da Mourinho. Tra le altre suggestioni ci sono Pedersen (21) del Feyenoord e Henrichs (24) del Lipsia: entrambi vorrebbero giocarsi le carte per una possibile convocazione al mondiale qatariota e la vetrina Roma potrebbe aiutarli. Tiago Pinto continua la ricerca di un uomo di fascia che possa far rifiatare Rick Karsdorp, in fase calante visto anche il poco (praticamente nullo) turnover che ha avuto in questo periodo.