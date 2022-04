Roma, piccolo infortunio muscolare per Zaniolo: in dubbio per domenica

Il giocatore giallorosso può partire nuovamente dalla panchina, questa volta non per scelta tecnica ma per un fastidio

Redazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Nicolò Zaniolo è a rischio per la gara di domenica con la Sampdoria. Il 22 giallorosso ha un piccolo fastidio muscolare ed è da gestire in vista della partita in Norvegia contro il Bodo. Dopo la panchina al derby, per scelta tecnica, potrebbe nuovamente non partire dal 1'. Nella sfida contro la Turchia, con la Nazionale, era stato sostituito da Mancini alla fine del primo tempo. Mourinho con l'assenza di Zaniolo potrebbe proporre lo stesso assetto tattico della sfida con la Lazio.