Roma, Petrachi: “Molti giocatori che hanno vinto la Conference li ho acquistati io”

Le parole dell'ex direttore sportivo giallorosso che rivendica il suo operato a Trigoria: "Eravamo sulla strada giusta ma in futuro non vorrei trovarmi di nuovo in una situazione come quella. Spero Smalling rimanga"

Redazione

Gianluca Petrachi è tornato a parlare di Roma. L'ex direttore sportivo giallorosso ha rilasciato una lunga intervista al portale inglese Tribalfootball.com, nella quale è ritornato sulla sua esperienza a Trigoria: "Quello che la Roma ha fatto lo scorso anno è positivo. Sono riusciti a portare un trofeo a Roma dopo tanti anni. La vittoria della Conference League, oltre al fatto che si trattava di una nuova competizione, è un passo importante e un buon livello di realizzazione. Vincere a qualsiasi livello e in qualsiasi competizione non è facile e per questo la vittoria della Conference League è stata importante per la Roma". Questo il primo messaggio di Petrachi che poi prosegue parlando degli obiettivi della Roma nella stagione in corso: "Quest'anno dovremo vedere se riusciranno a confermare lo stesso livello dell'anno scorso. Credo che la Roma, se si qualificherà per la Champions League, alla fine sarà considerato un buon risultato". Su Smalling, in scadenza di contratto e in trattativa per il rinnovo ha poi aggiunto: "Posso dare opinioni su Smalling perché è stato un giocatore che ho portato a Roma e sono molto contento del ruolo che ha perché è molto importante fisicamente e professionalmente. Spero che la Roma non lo perda nel 2023. È molto difficile trovare giocatori del suo livello e lui è una sicurezza a livello professionale. Negli ultimi tempi non ha subito infortuni e sono molto contento che stia facendo molto bene. Portare Smalling non è stato facile, ma è stato veloce. Si è trasferito in prestito con diritto di riscatto. Il desiderio del giocatore è stato molto importante perché la volontà era quella di lasciare Manchester dopo aver capito le scarse possibilità di giocare lì".

Friedkin, Pallotta e il ritorno nel calcio — Nella sua lunga intervista, l'ex direttore sportivo ha poi continuato parlando degli ultimi due proprietari della Roma, Friedkin e Pallotta: "Per quanto riguarda la famiglia Friedkin, vedremo cosa ci riserverà il futuro, ma va anche ricordato che con Pallotta hanno ottenuto buoni risultati in campionato e in Champions League. È troppo presto per dare un giudizio sui Friedkin". Sul suo ritorno in un club ha poi concluso: "Non vorrei trovarmi di nuovo in una situazione come quella della Roma, e la mia intenzione è quella di trovare un progetto a lungo termine di tre anni che possa darmi la possibilità di fare qualcosa anche legato alla mia filosofia. Per esempio, se avessi avuto più tempo a disposizione alla Roma avrei fatto un buon lavoro perché eravamo sulla strada giusta. Della squadra della Roma che ha vinto la Conference League, 7-8 erano giocatori che ho acquistato quando ero direttore del club. Il mio desiderio è quello di iniziare con un club che mi permetta di lavorare a lungo termine e che mi dia la possibilità di costruire giorno per giorno".