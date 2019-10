Roma, Petrachi in Procura Federale per il caso Dzeko

Audizione in Procura Federale per Gianluca Petrachi. Oggi, poco prima delle 16, il direttore sportivo della Roma è arrivato in Procura per essere ascoltato in merito al caso Dzeko. Il dirigente giallorosso è finito sotto la lente d’ingrandimento dopo le dichiarazioni – pronunciate nella conferenza stampa di presentazione di Mkhitaryan – in cui si riferiva a una trattativa con l’Inter cominciata a maggio, quando era ancora sotto contratto con il Torino (da cui si è liberato soltanto il 25 giugno). Successivamente il ds ha parlato di un semplice lapsus, ma la Procura Federale ha comunque scelto di aprire un’inchiesta. Ora Petrachi rischia una squalifica.