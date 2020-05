Roma, Petrachi in bilico: ipotesi Massara

Roma e Petrachi, il rapporto che fatica a decollare. Il diesse leccese, dopo un solo anno nella capitale (e tante bufere che lo hanno coinvolto), sembra essere sempre più disante dal club di Pallotta. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il feeling la dirigenza della Roma e il direttore sportivo è ai minimi storici. Per questo motivo la proprietà starebbe valutando il sostituto, con il ritorno Frederic Massara, ora uomo mercato del Milan.

Dopo le tempeste mediatiche riversatesi sul profilo di Petrachi, a seguito di alcune dichiarazioni in conferenza stampa in attacco a tv e giornali, il diesse leccese, dopo l’ultima partita contro il Cagliari prima dello stop e con l’inizio della quarantena, è diventato irreperibile per tutti, compresi i calciatori che hanno perso la fiducia nei suoi confronti.