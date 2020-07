Roma, Petrachi impugna la lettera di licenziamento per giusta causa

Quasi un mese dopo il comunicato di sospensione della Roma a Petrachi è arrivato anche il licenziamento per giusta causa. Come riporta il sito gianlucadimarzio.com, senza l’accordo per l’interruzione anticipata del rapporto di lavoro le parti prenderanno le vie legali. La procedura per il licenziamento per giusta causa era stata già avviata da tre settimane e l’ormai ex diesse giallorosso ha deciso di impugnarla. Sarà difeso dagli avvocati Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello. Petrachi porterà avanti la controversia davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Roma, ma i tempi per decretare chi vincerà la causa sono ancora da stabilire. Nel frattempo il diesse è libero di poter firmare con altri club.