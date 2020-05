Roma, Petrachi ai margini. Irreperibile durante la quarantena

Gianluca Petrachi è ai margini della Roma. Il direttore sportivo giallorosso ha lasciato la capitale ed è tornato a Lecce il giorno dopo la vittoria contro il Cagliari il 29 febbraio e lì con la sua famiglia ha passato le prime fasi del lockdown. Per due mesi – riporta Matteo Pinci su “La Repubblica” – è stato irreperibile per tutti, compresi i giocatori che hanno perso fiducia in lui.

A febbraio il suo addio sembrava quasi scritto, con la conferenza stampa in cui ha attaccato tv e giornali che non è piaciuta affatto alla dirigenza. Del cambio di proprietà disse: “Ho spiegato ai calciatori: potrebbe succedere qualcosa, come potrebbe non accadere nulla. Non pensate che arriva Paperon de Paperoni e compra chissà quali giocatori”. Poi le difficoltà con Friedkin hanno tamponato la situazione e Petrachi è rimasto al suo posto. Alla ripresa degli Trigoria c’era anche lui, con tanto di mascherina a seguire gli allenamenti a bordo campo come di consueto. A lui spetterà il compito di sistemare ancora una volta il bilancio della società: l’obiettivo è piazzare i tanti esuberi e chi pesa di più sui conti della Roma, evitando la cessione di Zaniolo e Pellegrini.