Roma, Perotti scalpita per rientrare: “Ultimi giorni…” – FOTO

Le buone notizie a Trigoria, soprattutto, si centellinano con il contagocce. Dopo gli stop di Pellegrini e Mkhitaryan, rispettivamente per due mesi e tre settimane, Fonseca può sorridere almeno per il rientro in gruppo di Zappacosta, fermatosi nel riscaldamento del derby. Un’altra nota positiva potrebbe arrivare prossimamente da Diego Perotti. Oggi ha svolto ancora lavoro individuale dopo la lesione miotendinea al retto femorale sinistro rimediata, ma su Instagram mostra tutta la sua voglia di tornare. “Ultimi giorni” scrive sui social. Il countdown verso il rientro è partito.