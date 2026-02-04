Roma, Perotti ricorda il suo trasferimento in giallorosso: “10 anni fa…”

Il Monito ha celebrato il suo passaggio nella Capitale dal Genoa con l'emoticon della faccia con i cuoricini, un cuore giallo e uno rosso

Il 1° febbraio 2016 Diego Perotti diventava un nuovo giocatore della Roma. L'argentino, arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Genoa, oggi ha ricordato il suo trasferimento in giallorosso con una Story su Instagram. "10 anni fa...", ha scritto il Monito con l'emoticon della faccia con i cuoricini e un cuore giallo e uno rosso. In quel 1° febbraio 2016 è cominciata una storia d'amore terminata nell'ottobre 2020, dopo 138 presenze condite da 31 gol e 27 assist.