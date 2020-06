Roma, Perez: “Strano senza tifosi, ma li sentiamo vicini. Ieri è stata una gioia” – FOTO

“Una gioia tornare dopo tanto tempo e vincere. È stato strano giocare senza di voi, ma vi sentiamo vicini, tifosi!”. Così Carles Perez esulta su Instagram dopo la vittoria di ieri sera contro la Sampdoria. L’ex Barcellona, schierato titolare da Paulo Fonseca, ha cercato in tutti i modi la rete alla squadra di Ranieri, purtroppo senza riuscirci. Il suo colpo di braccio, al 31′, aveva poi dato motivo a Calvarese di annullare la perla di Jordan Veretout per il gol del momentaneo pareggio (1-1). Lo spagnolo non si perde d’animo e mette nel mirino il Milan di Pioli, in programma nel weekend.