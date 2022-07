Roma: Perez spinge per il Celta Vigo, Veretout out per un fastidio all’adduttore

L'attaccante spagnolo ha riportato un fastidio al quadricipite sinistro e non è partito con il resto dei compagni per Israele

Carles Perez vuole andare al Celta Vigo. L'attaccante esterno classe 1998, che ha riportato un fastidio al quadricipite sinistro e non è partito con il resto dei compagni per Israele, sta spingendo per accasarsi in prestito al club spagnolo. La Roma però temporeggia perchè preferirebbe una soluzione a titolo definitivo.