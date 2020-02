Carles Perez ha esordito sabato con la Roma, nel match perso con il Sassuolo per 4-2. L’ex Barcellona, tornato oggi ad allenarsi con il gruppo, ha scritto un post sulla sua pagina Instagram. Queste le sue parole: “Tutti speravamo in un altro risultato. Ma con lavoro e spirito di sacrificio sono sicuro che celebreremo molte vittorie insieme. Grazie tifosi per il vostro sostegno”.