Arrivato da poco ma già con la responsabilità di portare imprevedibilità ed energia nell’attacco giallorosso. Carles Perez ha già dato prova da subentrato di poter dare molto alla Roma, soprattutto in questo momento di difficoltà generale. L’ex Barcellona ha voluto anche caricare la squadra in vista dei prossimi impegni, esprimendosi così sul proprio profilo ufficiale Instagram: “Comincia una settimana importante. Concentrazione massima per la prossima partita“.