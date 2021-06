Roma, per Villar scambio di maglia con la promessa del tennis Alcaraz

I due, entrambi nativi di Murcia, sono molto amici da tempo

Il centrocampista della Roma Gonzalo Villar ha condiviso sul proprio profilo Twitter una foto con Carlos Alcaraz, giovane promessa del tennis, che li ritrae in uno scambio di magliette. Lo spagnolo, appena 18enne, è attualmente al numero 94 del ranking mondiale dal 24 maggio 2021, che lo rende il più giovane tennista nella top 100. In Spagna viene considerato il nuovo Rafael Nadal, al quale si ispira, e Gonzalo Villar nativo di Murcia come Alcaraz, ha voluto omaggiarlo della sua maglia numero 10 della nazionale spagnola under 21. I due sono molto amici da tempo e hanno sempre fatto il tifo l'uno per l'altro nonostante giochino due sport differenti.