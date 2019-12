Roma per Telethon, l’appello di Pellegrini: “Aiutiamo insieme la ricerca” – VIDEO

Prosegue la vicinanza della Roma alle iniziative di solidarietà a tutela della salute dei più piccoli e a sostegno della ricerca medica. Stavolta è stato Lorenzo Pellegrini il protagonista del video-appello che il club giallorosso ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter per sottolineare la lotta costante della società al fianco di Telethon. Questa è stata soltanto una delle ultime iniziative della Roma, che arriva al termine di una settimana in cui molti calciatori giallorossi hanno fatto visita a diverse strutture ospedaliere per portare un sorriso ai piccoli tifosi in difficoltà e alle loro famiglie.