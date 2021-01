Roma, per Pedro e Calafiori lesione al flessore destro. Problema al ginocchio per Fazio

Brutte notizie per la Roma. Paulo Fonseca ha perso Pedro e Calafiori, vittime di una lesione al flessore destro. Un doppio infortunio muscolare che farà saltare a entrambi i prossimi impegni, di certo quello con la Sampdoria in programma domani e per la quale non sono stati convocati. Fuori anche Fazio, che ha avvertito un fastidio al ginocchio sinistro. Le loro condizioni verranno valutate giorno per giorno, ma Pedro e Calafiori rischiano di star fuori nel tour de force del mese di gennaio.

Fonseca riporterà Pellegrini sulla trequarti con Villar in mezzo al campo accanto a Veretout. Sulla sinistra è indisponibile anche Spinazzola: verrà dirottato Peres a sinistra, con Karsdorp a destra. Ma per Fonseca ora è emergenza.