Roma, per Llorente fastidio all’adduttore. Domani alle 12 ripresa degli allenamenti

Diego Llorente, schierato da Mourinho come titolare nella sfida contro la Real Sociedad, è uscito nell'intervallo per un fastidio all' adduttore sinistro. Lorenzo Pellegrini ha riportato una ferita lacero contusa in zona fronto-parietale, ha svolto già controlli che hanno escluso fratture o lesioni. Il giocatore è stato sottoposto a sutura. La ripresa degli allenamenti è stata fissata da Mourinho e il suo staff per domani alle ore 12.00.