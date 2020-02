Roma, per l’Europa League il calendario ti aiuta. Atletico e derby: il Siviglia trema

Il calendario per una volta viene in soccorso della Roma. Con l’Europa League che può diventare il grande obiettivo della stagione, Fonseca guarderà sorridendo alle partite che precederanno e seguiranno le sfide di coppa contro il Siviglia. I giallorossi giocheranno domenica contro il Cagliari, la domenica successiva (l’8 marzo alle 20.45 all’Olimpico) contro la Sampdoria e poi voleranno in Spagna per l’andata degli ottavi il 12 marzo. L’unica vera insidia arriva dopo tre giorni a San Siro contro il Milan (distante ancora sei punti dalla Roma). Dzeko e compagni dovranno sfruttare i prossimi turni per mantenere i rossoneri a distanza di sicurezza. Il 19 sarà poi la volta del ritorno all’Olimpico, che la Roma potrà preparare con cura. Anche perché la domenica (22 marzo alle 18) si gioca in casa con l’Udinese.

SIVIGLIA – Non può fare calcoli di nessun tipo invece il Siviglia, che avrà gli incastri con la Roma in uno dei momenti più delicati della stagione. Domenica sfiderà in casa l’Osasuna, ma la settimana successiva (sabato alle 16) sarà ospite dell’Atletico Madrid di Simeone, con cui si sta giocando l’accesso alla prossima Champions League. Un giorno in più di riposo ma una partita decisamente più complessa a cinque giorni dalla partita con la Roma. E dopo? Non va molto meglio, visto che il 15 marzo ci sarà il sentito derby di Siviglia contro il Betis. Ancora un match delicatissimo quindi prima del ritorno con la Roma del 19. E tre giorni dopo la trasferta sul campo del Levante (decimo in classifica). Europa e campionato, la stagione del Siviglia si decide in quei dieci quindici giorni.