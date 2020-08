Idea Boban per la nuova dirigenza della Roma

La Roma pensa a Boban. C’è anche il dirigente ed ex calciatore croato nella lista dei nomi per la prima dirigenza targata Friedkin, riporta “La Repubblica”. Nei mesi scorsi ha lasciato il Milan dopo delle divergenze con il resto del management, in particolare con l’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Quel che è certo è che la Roma è attesa da tanti cambi anche nell’organigramma societario: Fienga farà parte del periodo di transizione per dare continuità al progetto, ma il primo obiettivo è quello del direttore sportivo. Paratici resta il sogno, ma ad ora è difficile che lasci la Juventus. Pradè e Sabatini sarebbero disposti a tornare, Burdisso è stato proposto da Baldini (che è destinato a uscire dal mondo Roma). Per ultimi ci sono Berta in uscita dall’Atletico Madrid e Giuntoli, i cui rapporti con De Laurentiis non sono più idilliaci.