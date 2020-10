Roma, per il ruolo di ds spunta Branco

Un nome nuovo per il ruolo di direttore sportivo della Roma. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il club giallorosso starebbe infatti valutando il profilo di Mario Branco come prossimo uomo mercato. Il possibile futuro ds della Roma è un classe ’75, con una carriera sul mercato tra Spagna, Romania, Polonia e in Italia. Naturalmente non è l’unico in corsa nel casting per il ruolo di uomo-mercato giallorosso: in passato si è alternata le possibilità di prendere il trainager Rangnick, come anche Paratici dalla Juventus.