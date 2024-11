Roma, difficile l’ipotesi Sarri: al momento nessun contatto con l’entourage

In casa Roma continua il casting per la ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di Ivan Juric. I nomi sondati sono molti, da Terzic a Montella passando per Roberto Mancini e il ritorno di Claudio Ranieri ma come riportato da Angelo Mangiante ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, in corsa ci sarebbe anche Maurizio Sarri. L'ex Lazio infatti accetterebbe ben volentieri l'incarico diventando uno dei pochissimi tecnici ad aver allenato entrambe le squadre della Capitale anche se al momento non sembrerebbero esserci stati contatti diretti tra le parti. Come, invece, riporta Alfredo Pedullà, non ci sarebbe stato alcun sondaggio e sarebbero solo voci fantasiose quelle che vedono Sarri e la Roma insieme. In pole rimane Vincenzo Montella nonostante le smentite da parte della Federcalcio turca che non vorrebbe lasciarlo partire.