Roma, il Cies valuta Zaniolo 86 milioni

L’Osservatorio del calcio Cies ha pubblicato, come ogni anno, la lista dei giocatori più valutati dei vari campionati. Per quanto riguarda la Serie A c’è Nicolò Zaniolo: il centrocampista della Roma occupa la quinta posizione con una valutazione di 86,3 milioni di euro. Tra i giocatori italiani è il più costoso, quarto il compagno di squadra Mancini (62,3). Al primo posto del campionato italiano troviamo Lautaro Martinez (115,7 milioni), seguito da Lukaku (100,2 milioni), Fabian Ruiz del Napoli con 91,4 milioni e Paulo Dybala, quarto con 91,2 milioni. In Europa la corona va a Kylian Mbappé del PSG grazie alla valutazione di 265 milioni di euro, mentre l’ex esterno della Roma Salah è al terzo posto ( 175,1 milioni).