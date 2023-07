Roma, per El Shaarawy vacanze finite: rientro nella capitale con vista rinnovo

Stephan El Shaarawy dopo le meritate vacanze estive passate insieme agli amici di sempre tra Ibiza e Formentera è pronto a rituffarsi nella prossima stagione che verrà. Il giocatore giallorosso, infatti, come mostrato sul suo account Instagram, è sbarcato a Roma, sancendo il suo ritorno in città. Insieme a lui, il suo inseparabile fratello, Manuel, nonché suo agente. Il rientro nella capitale sarà l'occasione anche per ufficializzare un rinnovo di contratto che, ormai, è stato comunicato da entrambe le parti con grande gioia. Proprio qualche giorno fa, il Faraone si è reso protagonista di un simpatico siparietto social con il club giallorosso in cui annunciava: "Ti pare che non torno?". Detto, fatto. El Shaarawy è consapevole di come, quest'anno, si giochi un'altra grande opportunità agli ordini di José Mourinho e vorrà farsi trovare pronto a tutti i costi in vista dell'inizio del ritiro.