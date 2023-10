Roma, per Dybala niente Inter: slitta il ritorno in campo. Obiettivo derby

Procede a rilento il recupero di Paulo Dybala dall'infortunio al collaterale mediale subito nella sfida contro il Cagliari. La Joya voleva recupera per il big match contro l'Inter in programma il 29 ottobre, ma secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante della Roma non ci sarà a San Siro. Il problema non è ancora superato e servirà del tempo. Adesso l'obiettivo è di tornare in piena forma per il derby del 12 novembre. Stessa data del rientro di Lorenzo Pellegrini che è fermo ai box per una lesione ai flessori della coscia destra. Il numero 21 a differenza del capitano giallorosso potrebbe giocare qualche spezzone di gara con il Lecce e nel ritorno con lo Slavia Praga. Dybala scalpita per il rientro in campo e oggi per la gara all'Olimpico contro il Monza è presente in tribuna e ha seguito l'allenamento die suoi compagni da bordo campo.