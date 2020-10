Roma, per Bove c’è la fila: i giallorossi lavorano al rinnovo

La Roma è al lavoro per rinnovare il contratto del classe 2002 Edoardo Bove. Dopo l’addio di Riccardi e Bouah e la promozione in prima squadra di Calafiori, è lui il nuovo punto di riferimento della Primavera di Alberto De Rossi. Morgan De Sanctis, ormai da tempo responsabile tecnico del settore giovanile, è in contatto con l’entourage del giocatore per provare a blindarlo. Nonostante la volontà di Bove di legarsi ai giallorossi, per il momento l’accordo non c’è. Diversi scout di Serie A lo hanno segnalato ai ds di club importanti e per questo motivo il centrocampista e il suo agente stanno prendendo il tempo necessario per fare la scelta migliore.

Alla finestra c’è soprattutto il Napoli: già in estate, proprio i partenopei avevano provato ad inserire Bove nella trattativa che avrebbe dovuto portare Arek Milik a vestire la maglia della Roma. Lo scambio non si è realizzato, ma non si esclude un ritorno di fiamma da parte del club di De Laurentiis che vede nel centrocampista romano un elemento di prospettiva.