Roma, penitenza per Smalling e Veretout: i due giallorossi presi a pallonate a Trigoria – VIDEO

“Oggi allenamento, partitella e… penitenza finale”, scherza la Roma su Twitter. Nella sessione d’allenamenti di oggi a Trigoria, Paulo Fonseca, dopo il lavoro in palestra e la seduta atletica, ha deciso di dividere il gruppo per una partitella a quattro temi. I capitani delle due fazioni sono stati Veretout (Mirante, Ibanez, Jesus, Smalling, Santon, Peres) e Villar (Pau Lopez, Fazio, Pedro, Perez, Borja Mayoral). Nel video condiviso dal club sul social network, la penitenza subita dal team del centrocampista francese in seguito alla sconfitta impartita dal compagno spagnolo.