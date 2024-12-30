Il futuro di Loreno Pellegrini sembra ormai essere sempre più lontano da Roma. Ranieri da tempo lo ha relegato ad un ruolo da comprimario ma anche ieri, dal suo ingresso in campo, è sembrato spaesato e poco coinvolto. Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, sulle sue tracce ci sarebbe l'Inter di Simone Inzaghi, sempre molto attenta ai giocatori in scadenza di contratto o in rotta con i propri club. L'interesse c'è ma soprattutto per giugno. Restano alla finestra anche Napoli (in caso di scambio con Raspadori) e Fiorentina che sta cercando un nuovo innesto a centrocampo. Il servizio completo sarà trasmesso questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20:35).