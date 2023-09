Roma, Pellegrini rientra in gruppo. Ancora out Smalling

In vista del match contro il Torino, il capitano giallorosso recupera almeno per accomodarsi in panchina. Il centrale difensivo, invece, non si è allenato con il resto della squadra

Redazione

La Roma si è ritrovata a Trigoria per la seduta di rifinitura in vista del match contro il Torino di domani sera. José Mourinho, dopo la notizia dello stop fisico di Renato Sanches, ha potuto recuperare parzialmente il sorriso con il ritorno in gruppo di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso, che ha già saltato le sfide contro Empoli e Sheriff, non è ancora al meglio della condizione e con molta probabilità si rivedrà solamente in panchina. Ancora assente, invece, Chris Smalling. Il centrale difensivo, anche lui ai box dal match contro il Milan, non ha preso parte all'allenamento con il resto della squadra e resterà out anche nella sfida ai granata.

