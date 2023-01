Roma, Pellegrini ricorda Vialli: “Sei stato e rimarrai per sempre unico”

Si è spento questa mattina Gianluca Vialli, combatteva ormai da 5 anni contro un brutto tumore al pancreas. La malattia lo aveva costretto a sospendere i suoi impegni con la Nazionale italiana lo scorso 14 dicembre. Con una storia su Instagram, Pellegrini ricorda l'ex attaccante lombardo. Queste le parole del capitano giallorosso: "Sei stato e rimarrai per sempre unico". Il numero 7 si unisce al cordoglio delle numerose figure del calcio che in questi momenti stanno spendendo parole commosse per il grande campione. Anche Mancini e Zaniolo si uniscono al cordoglio sui social attraverso delle storie dedicate.