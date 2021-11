Roma, Pellegrini out solo col Bodo: a disposizione per il Venezia

L'infiammazione al ginocchio ha suggerito allo staff medico di fermare il capitano in Conference League, ma domenica tornerà in campo

Un match di riposo per non rischiare problemi più gravi. Ma domenica Lorenzo Pellegrini sarà regolarmente al suo posto con la fascia da capitano al braccio. Come fa sapere Sky Sport, l'infiammazione al ginocchio ha convinto lo staff medico a gestire il numero 7, tenendolo fuori dai convocati con il Bodo. Domenica però non ci saranno problemi. La Roma sarà impegnata a Venezia per l'ultimo match prima della terza sosta delle nazionali e Pellegrini sarà in campo. Stasera sosterrà i compagni dalla tribuna dell'Olimpico, con la speranza che possano riscattarsi della figuraccia dell'andata.