Roma, Pellegrini out contro l’Empoli. Mancini verso il totale recupero

Il Capitano giallorosso quasi sicuramente non prenderà parte al match di domenica. C'è invece molta positività sulle condizioni del difensore dopo l'infortunio in Nazionale

Conclusi gli impegni con le nazionali, Mourinho ritrova a Trigoria la squadra al completo (o quasi). Tra le assenze che fanno preoccupare c'è quella di Pellegrini che dopo non aver preso parte agli allenamenti di oggi sarà quasi sicuramente risparmiato nella partita di domenica contro l'Empoli. Il Capitano, secondo quanto riportato da SkySport, è ancora alle prese con un problema muscolare e per la sua completa guarigione ci sarà ancora da attendere. Arrivano invece buone notizie da Mancini che, dopo l'infortunio rimediato durante la partita con l'Italia, è in fase di recupero. Il difensore è abbastanza in forma e potrebbe quindi prendere parte alla prossima partita anche da titolare. Saranno importanti gli allenamenti di domani e dopodomani per stabilire con certezza le reali condizioni del numero 23 giallorosso.