Roma, Pellegrini nella formazione ideale del 2020 secondo SofaScore – FOTO

C’è anche Lorenzo Pellegrini nella formazione ideale della Serie A nel 2020 stilata da SofaScore. Il sito, conosciuto soprattutto per la fornitura di risultati live praticamente da tutto il mondo, da qualche tempo si occupa pure delle statistiche, grazie a un algoritmo per la valutazione dei calciatori, con dati presi dal provider ufficiale della Serie A. Dai numeri è emerso come il romanista, in questo anno solare, sia stato uno dei quattro migliori centrocampisti del campionato, assieme ai due atalantini Ilicic e Gomez e all’udinese de Paul. Nel 4-4-2 di SofaScore ci sono anche Cuadrado, de Ligt, Acerbi e Theo Hernandez in difesa e la coppia Ibrahimovic-Cristiano Ronaldo davanti. Tra i pali, il cagliaritano Cragno.